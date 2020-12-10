Как сделать праздничный венок: пошаговая инструкция создания новогодней поделки

Как сделать праздничный венок: пошаговая инструкция создания новогодней поделки
Фото: pixabay.com
Украшение наполнит дом особой атмосферой

Новый год все ближе, а это значит, что настала пора готовить дом к празднику.  Если после установки елки остались еловые ветви, из них можно сделать красивый венок, который, например, можно будет поставить на праздничный стол. 

Что понадобится: ветви елки, цветы, грецкие орехи, флористическая губка в форме кольца, свечи, бусины, шерстяные нитки, проволока. 

Создание

Для начала нужно насадить бусины на проволоку. Можно использовать уже готовые бусы. 

На следующем этапе проволокой нужно обмотать грецкие орехи. Сделать это нужно так, чтобы в будущем их можно было вставить в венок. 

Флористическую губку нужно замочить в воде, но при этом не погружайте ее полностью в воду: просто погрузите оазис в воду и дождитесь, пока губка впитает необходимое количество влаги. 

После этого можно приступать к сборке венка. В первую очередь разместите веточки ели. 

Затем задекорируйте свечи. Например, обмотайте их проволокой или бусами. Из ярких шерстяных ниток сформируйте пышные бантики. 

После разместите украшения на готовом макете будущего венка. Особой нарядности венку придадут цветы. Можно использовать, например, альстромерии. Перед тем, как дополнять венок растениями, стебли следует обрезать. 

Такое украшение можно поставить на праздничный стол. При приглушенном свете и зажженных свечах он будет выглядеть особенно эффектно. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие новогодние украшения для дома можно сделать из ниток и бумаги. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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