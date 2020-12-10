Виновницей печальной статистики стала пандемия коронавируса

С каждым днем число заболевших COVID-19 увеличивается. Растет и число жертв инфекции. Татьяна Голикова сравнила смертность в России с показателями прошлого года.

Выяснилось, что данный показатель за 10 месяцев 2020 года превысил показатели аналогичного периода 2019 года на 9,7%, пишет РИА "Новости".

"При этом мы очень четко видим, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности", – добавила вице-премьер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дополнительных ограничениях в столице на период новогодних праздников.