В России смертность выросла почти на 10%

Виновницей печальной статистики стала пандемия коронавируса

С каждым днем число заболевших COVID-19 увеличивается. Растет и число жертв инфекции. Татьяна Голикова сравнила смертность в России с показателями прошлого года. 

Выяснилось, что данный показатель за 10 месяцев 2020 года превысил показатели аналогичного периода 2019 года на 9,7%, пишет РИА "Новости". 

"При этом мы очень четко видим, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности", – добавила вице-премьер. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дополнительных ограничениях в столице на период новогодних праздников. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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