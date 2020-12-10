В эфире украинского канала житель Винницы признал Крым российским

В эфире украинского канала житель Винницы признал Крым российским
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пожилой человек сравнил передачу полуострова Хрущевым в годы СССР и выбор населения Республики шесть лет назад

Житель Винницкой области Валерий взорвал мозги украинских ура-патриотов, заявив в прямом эфире телеканала "НАШ", что Крым всегда был российской территорией и в 2014 г. на законных основаниях вернулся в состав РФ. Фрагмент его феерического выступления размещен на ютуб-канале.

Явно пожилой, судя по голосу, гражданин Незалежной напомнил участникам программы, что российский полуостров был передан УССР в 1954 году "неадекватным" первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. А шесть лет назад путем всенародного волеизъявления регион ушел на родину.

"Крым был российский, он вернулся в Россию. И местное население имело право голосовать. Люди высказали свое мнение, которые там проживали", – сказал Валерий на мове под забалтывание его мнения гостями студии и ведущей.

Однако сквозь шум можно услышать, что винничанин заметил, что крымчане в 2014 г. провели референдум, а в 1954-ом полуостров отдали без их желания. Также он назвал преступлением водную блокаду Республики со стороны Киева.


Пару дней назад на этом же канале случился еще один скандал. Кажется, впервые в прямой эфир был выведен представитель власти неподконтрольной Незалежной территории Донбасса. Украинцам точку зрения на конфликт пытался донести представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник. Его сначала пытали вопросом "чей Крым", а потом – "чей Донбасс". Но когда луганчанин стал отвечать, присутствующие в студии сто раз пожалели, что участвуют в программе.

"Донбасс не находится в составе Украины. На Донбасс не распространяется российское право. И на Донбасс не влияет украинская власть", – объявил Мирошник.

В результате СБУ инициировала проверку телеканала на предмет пропаганды РФ, сообщает телеграм-канал "Украина.ру".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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