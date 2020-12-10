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В Московском зоопарке родились лесные драконы – шесть детенышей ящериц хамелеонового гоноцефала. Это редчайший вид. Пол малышей пока не определяли.
Это уникальный случай. В неволе таких ящериц крайне сложно вывести. Экспертам известно лишь об одной такой истории – в Харькове. Яйца ящериц всегда помещали в специальный инкубатор, где создавались все условия для их появления на свет. На этот раз специалисты оставили кладку там, где ее закопала мама, и это сработало. Сейчас малыши, которые уже подросли, прекрасно себя чувствуют.
Как уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", гоноцефалы обитают в Юго-Восточной Азии, питаются насекомыми. В природе их мало, они чувствительны к стрессу.
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