В Верховном суде работают над гуманизацией уголовного законодательства

В российских тюрьмах стало меньше заключенных

Глава пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов рассказал, каких изменений удалось добиться в сфере уголовного законодательства за последнее время. Так, эксперт заметил, что инстанция ведет активную работу над тем, чтобы сделать судебную систему более гуманной. Такие перемены приветствуют иностранные коллеги.



Павел Одинцов отметил, что наша судебная система (во многом незаслуженно) считается карательной и якобы содержит инквизиционную составляющую. Эксперт напомнил, что только за два десятка лет число заключенных в тюрьмах сократилось больше чем в два раза. Ведущую роль здесь сыграли предложения Верховного суда.

Так, был декриминализован ряд мелких преступлений. Кроме того, вместо уголовной ответственности по некоторым правонарушениям введены штрафные санкции. Павел Одинцов подчеркнул, что основная задача суда – быть справедливым и объективным. Своим мнением на этот счет глава пресс-службы Верховного суда поделился с ТАСС после обсуждения дальнейшей гуманизации законодательства на заседании СПЧ под председательством российского лидера Владимира Путина.

На этом мероприятии главнокомандующий России выступил в поддержку введения в Уголовный кодекс понятия "уголовный проступок". Данное нововведение даст возможность оступившимся россиянам избежать судимости за небольшие правонарушения.