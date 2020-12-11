Психологическая война: главврач "Медицины 24/7" прокомментировал скандальный сюжет "Первого канала"

Психологическая война: главврач "Медицины 24/7" прокомментировал скандальный сюжет "Первого канала"
Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Первом канале в конце ноября вышел сюжет передачи "Человек и закон" о частных вип-клиниках в Москве, в которые при разных обстоятельствах и с разными диагнозами попадали пациенты "со статусом"

Через считанные дни они стремительно умирали в отделениях реанимации. Журналистами "Первого канала" упомянута, в том числе и клиника "Медицина 24/7".

В реанимации клиники скончался предприниматель Владимир Арцибашев (брат известного режиссера театра им. Маяковского Сергея Арцибашева). Дочери рассказали журналистам, что врачи не пускали их на порог клиники и не комментировали состояние здоровья отца. По версии семьи, Арцибашева насильно удерживали в частной клинике, пособничая таким образом мошенникам.

Однако руководство "Медицины 24/7", с которым связалась газета "Новые Известия" утверждают, что к клинике ни у правоохранительных, ни у контрольно-надзорных органов претензий, так же как и уголовных дел, нет. Уголовных дел нет.

"Первый канал подвязал нашу клинику к сюжету о грубых нарушениях – это и есть ярчайший пример манипуляции, психологической войны со стороны со стороны прессы, - комментируют в "Медицине 24/7".

По словам главврача "Медицины 24/7" Олега Серебрянского, в начале лета 2019 года в клинику обратилась Екатерина Шакина – супруга пациента Владимира Арцибашева. Она просила о помощи для мужа, пребывавшего в состоянии с тяжелыми формами неврологических расстройств: нарушения речи, неспособность к нормальному мышлению, дезориентация во времени и пространстве. По словам Серебрянского, у пациента был максимально возможный ответ на подобранную терапию: к нему вернулась речь, двигательные и когнитивные функции, клинику он покинул без медицинского сопровождения.

Через три месяца Екатерина Шакина вновь обратилась в "Медицину 24/7" , у Владимира Арцибашева были выявлены нарушения мозгового кровообращения – иными словами, предынсультное состояние.

"Мы заключили договор об оказании услуг с избранным им представителем, который оплатил лечение и, собственно, начали терапию. Но вскоре ситуация зашла в тупик. Появилась женщина, которая назвалась бывшей женой, две дочери и сын", – рассказывает главврач.

Бывшая супруга Владимира Арцибашева Анжела Арцибашева требовала выдать ей пациента для перевода в другое медучреждение. Клиника правовых оснований для удовлетворения этой просьбы не нашла.

Обе стороны конфликта с этого момента начинают регулярно обращаться в полицию с заявлениями. Бывшая супруга и дочери Владимира Арцибашева – пишут о насильственном, по их мнению, удержанию экс-супруга и отца в стенах клиники. Руководство учреждения – о незаконном проникновении посторонних лиц на территорию закрытого лечебного учреждения. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов убеждаются в легальном пребывании пациентов в лечебном учреждении.

По словам Олега Серебрянского, при том огромном количестве заявлений, которое было подано бывшей супругой и детьми в правоохранительные органы, и при том неусыпном сверхконтроле за частными медцентрами, которое сегодня существует в России, за любое малейшее нарушение клинику и сотрудников с радостью бы привлекли. Но во всех просьбах о возбуждении уголовных дел семье умершего пациента отказано.

В настоящее время бывшая жена Владимира Арцибашева Анжела Арцибашева подала в суд гражданский иск против "Медицины 24/7" о причинении вреда, повлекшего смерть ее бывшего мужа, и затребовала возмещения ущерба на 100 млн рублей. В ходе процесса назначено три судебных экспертизы, результаты двух – свидетельствуют в пользу частного медучреждения, комментируют в клинике.

Данный факт подтверждает и адвокат семьи Арцибашевых. В случае со смертью Владимира Арцибашева криминальной составляющей не усмотрело Центральное бюро судмэдэкспертизы г. Москвы.

"Дефекты оказания Арцибашеву медицинской помощи не повлияли на исход заболевания, имеющегося у него, к смерти не привели, в прямой причинно-следственной связи не состоят", – сказано в заключении судмедэкспертов.

После последней третьей экспертизы "Медицина 24/7" планирует подать ответный иск к семье Арцибашевых – о защите чести, достоинства и деловой репутации медцентра, его руководства и сотрудников, сообщают в клинике.

Евгения НАГОРСКАЯ

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