Наяву пресмыкающееся может быть опасно, но и пригрезившееся чаще сулит плохое

Если вы испытываете ужас при виде приближения змеи, то для вас увидеть это извивающееся существо во сне – плохое предзнаменование. Не боитесь его – хороший знак. Однако не будем торопиться с выводами.

Все зависит и от того, как именно снится пресмыкающееся, что оно делает в грезах – ползет, сбрасывает кожу или жалит. "Утро.ру" растолкует, чего ждать в каждом из случаев.

По соннику Ванги, увидеть змею во сне – к бедам и предательству. Если она свернулась в кольцо, злоумышленники приготовились на нести вам неожиданный удар. Ползет, значит, предстоит крупное столкновение с недругами. Ужалила - вас настигнет глубокое разочарование. Если обвилась вокруг шеи, вы узнаете о смертельной болезни – своей или близких. Пресмыкающееся огромного размера снится к большим трагедиям, катастрофам, природным катаклизмам. Клубок змей – вас окружают люди, желающие навредить.

Из сонника Лоффа следует, что приснившуюся рептилию можно истолковать в зависимости от религии и культуры. Одни считали, что видеть пресмыкающееся во сне – к искушению, другие – к мудрости. Если оно сбрасывает кожу, значит предстоит духовное и физическое обновление.

В соннике Нострадамуса говорится, что змея снится однозначно к неприятностям, причем большим. Если во сне она напала на вас, будет горе, большая потеря. Укусила – разразится скандал. Враги тут же сильно напакостят вам. Самое же страшное, когда рептилия пригрезилась в свой год: несчастья будут следовать по пятам.

Сонник Фрейда, видевшего в змее фаллический символ, гласит, что укус змеи во сне – к измене любимого человека. Если пресмыкающееся снится женщине на месте ее мужчины, значит, у нее в личной жизни ожидаются большие перемены. Остальные толкования касаются секса.

Согласно соннику Цветкова, пригрезившаяся рептилия сулит предательство и обман. Видите, как она долго ползет, а потом нападает на вас, значит, таившаяся в вашем теле давняя болезнь даст о себе знать. Если снится. как вы убили змею, то наяву удастся избавиться от неприятностей.

В соннике Миллера сновидения о змеях трактуются однозначно как зло, только, в зависимости от ситуации, – в разных видах проявления. Ужалило пресмыкающееся – недруги одолеют. Держите существо в руках или прикасаетесь к нему, ждите происшествий, но небольших. Наступили на змею – к переживаниям и волнению.

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