Россиянам рекомендовали заранее проверять данные в базе ПФР

Чтобы не было проблем с начислением пенсии, гражданам нужно самим следить за информацией, которая поступает в Пенсионный фонд. Об этом заявили в ПФР. Там рекомендовали россиянам регулярно проверять сведения о своем трудовом стаже, заработной плате и страховых взносах, которые влияют на размер пенсии.

С 2021 г. ПФР будет сам информировать граждан старше 45 лет о состоянии его индивидуального пенсионного счета. Сведения будут поступать через портал Госуслуг раз в три года. Но граждане имеют возможность и сами в любое время заказать выписку с лицевого счета через личный кабинет на сайте ПФР или в МФЦ, передает РИА "Новости".

Если человек заметит ошибку в личных данных, он должен сообщить об этом в ПФР, прикрепив к заявлению подтверждающие документы. В ПФР проведут проверку и исправят сведения в базе, сообщает URA.RU.

Напомним, что сейчас в России продолжается переходный период по повышению пенсионного возраста. В 2021 г. на заслуженный отдых смогут отправиться женщины, рожденные в первом полугодии 1965 г., после исполнения 56,5 лет, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 г., после исполнения 61,6 лет. При этом их страховой стаж (период, когда работодатель отчислял за них страховые взносы) должен составлять не менее 12 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент (балл) быть не менее 21.

Ранее стало известно, что с 2021 г. россияне смогут оформлять пенсию не только через МФЦ, но даже в банках и других негосударственных организациях.