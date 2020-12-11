Объявлять себя банкротом нужно лишь в самую последнюю очередь

Выбраться из долговой ямы можно, если трезво оценить свои возможности и грамотно определить кредиты, которые нужно погасить в первую очередь. Консультант по финансовой грамотности Валентина Наумова назвала три способа избавиться от долгов быстрее.

Сперва необходимо выплатить кредиты с самой высокой процентной ставкой. Например, если висит ипотека на 1 млн руб. под 10% и кредитная карта на 100 тыс. руб. под 23%, то начать лучше со снижения долга по карте. Решить этот вопрос поможет потребительский кредит с меньшей процентной ставкой – так сумма ежемесячного платежа будет ниже. А вот ипотеку можно рефинансировать, снизив ставку до 6-8%.

Также можно обратиться в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы, если нет возможности подтвердить доход и взять необходимую для погашения предыдущих долгов сумму.

Самый радикальный способ – объявить себя банкротом. К нему стоит прибегать только в самом безвыходном положении, предупредила Наумова, если нет возможности покрыть 10% ежемесячных платежей. Процедура может занять около года, после которой все кредиты и другие долги будут аннулированы. Однако есть и обратная сторона: банкроты не могут занимать ряд должностей, их кредитная история испортится, а зарплаты и алименты они по-прежнему должны будут платить, передает News.ru.

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