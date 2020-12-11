Азербайджан отменил военное положение

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Введенное с 28 сентября военное положение в Азербайджане решили отменить. Оно действовало в стране в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.
Как пишет РИА "Новости", парламент Азербайджана одобрил проект указа президента об отмене военного положения. Указ вступит в силу с 12 декабря.
Накануне в Азербайджане прошли массовые гуляния, приуроченные к решению конфликта в Нагорном Карабахе. Власти организовали военный парад, на который лично приехал президент Турции Реджеп Эрдоган.
Мероприятие запомнилось и скандальным заявлением Алиева об исторической принадлежности Еревана.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года