Азербайджан отменил военное положение

Режим был введен из-за военного конфликта

Введенное с 28 сентября военное положение в Азербайджане решили отменить. Оно действовало в стране в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

Как пишет РИА "Новости", парламент Азербайджана одобрил проект указа президента об отмене военного положения. Указ вступит в силу с 12 декабря.

Накануне в Азербайджане прошли массовые гуляния, приуроченные к решению конфликта в Нагорном Карабахе. Власти организовали военный парад, на который лично приехал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Мероприятие запомнилось и скандальным заявлением Алиева об исторической принадлежности Еревана.