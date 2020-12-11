Россияне скупают жилье из-за финансовой неграмотности – эксперт

Россияне скупают жилье из-за финансовой неграмотности – эксперт
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вложения в недвижимость через ипотеку не несут прибыли

Цены на жилье в России растут быстрее инфляции, при этом льготная ипотека не покрывает подорожание квартир. На это указал экономист Виталий Калугин.

Ранее Минстрой определил среднюю стоимость квадратного метра в 1 полугодии 2021 г. на уровне 49173 рубля. При этом в некоторых регионах метр подорожает на 8-9 тыс. руб., пишут "Известия".

По мнению экспертов, повышению цен на жилье способствует ажиотажный спрос. Россияне спешат воспользоваться льготной ипотекой и купить новую квартиру, полагая, что так сохранят свои сбережения. Но это ошибочное мнение, указывает Калугин.

"Брать первичку под 6,5%, которая станет на 10% дороже, будет даже хуже, чем брать вторичное жилье под 7,5-8%", 

– приводит URA.RU расчет экономиста. По его оценке, россияне сейчас предпочитают вкладываться в недвижимость вместо банковских депозитов из-за финансовой неграмотности. Им кажется, что они совершили выгодную сделку, купив квартиру, которая скоро станет стоить дороже. Но многие забывают про проценты по кредиту и про то, что доходы населения в ближайшие года три расти не будут. Поэтому люди могут столкнуться с ситуацией, когда им нечем будет покрывать обязательные платежи.

Госпрограмма льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% рассчитана до 1 июля 2021 года. По состоянию на октябрь 2020 г. банки уже побили рекорд по выдаче ипотеки. На этом фоне эксперты неоднократно предупреждали соотечественников о неоправданных рисках.

В следующем году россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 4%, но в ряде регионов подорожание превысит 6%.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Двое погибли: подробности инцидента с российскими миротворцами в Карабахе

Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются

Дебилизм и позор США: Кадыров эмоционально отреагировал на новые американские санкции

Лидер Чечни заявил, что ни с какими последствиями республика не столкнется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей