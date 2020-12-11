Вложения в недвижимость через ипотеку не несут прибыли

Цены на жилье в России растут быстрее инфляции, при этом льготная ипотека не покрывает подорожание квартир. На это указал экономист Виталий Калугин.

Ранее Минстрой определил среднюю стоимость квадратного метра в 1 полугодии 2021 г. на уровне 49173 рубля. При этом в некоторых регионах метр подорожает на 8-9 тыс. руб., пишут "Известия".

По мнению экспертов, повышению цен на жилье способствует ажиотажный спрос. Россияне спешат воспользоваться льготной ипотекой и купить новую квартиру, полагая, что так сохранят свои сбережения. Но это ошибочное мнение, указывает Калугин.

"Брать первичку под 6,5%, которая станет на 10% дороже, будет даже хуже, чем брать вторичное жилье под 7,5-8%",

– приводит URA.RU расчет экономиста. По его оценке, россияне сейчас предпочитают вкладываться в недвижимость вместо банковских депозитов из-за финансовой неграмотности. Им кажется, что они совершили выгодную сделку, купив квартиру, которая скоро станет стоить дороже. Но многие забывают про проценты по кредиту и про то, что доходы населения в ближайшие года три расти не будут. Поэтому люди могут столкнуться с ситуацией, когда им нечем будет покрывать обязательные платежи.

Госпрограмма льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% рассчитана до 1 июля 2021 года. По состоянию на октябрь 2020 г. банки уже побили рекорд по выдаче ипотеки. На этом фоне эксперты неоднократно предупреждали соотечественников о неоправданных рисках.

В следующем году россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 4%, но в ряде регионов подорожание превысит 6%.