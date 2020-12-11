81 команда примет участие в финале осеннего кубка чемпионата "CASE-IN"

81 команда примет участие в финале осеннего кубка чемпионата "CASE-IN"
Фото: case-in.ru
Молодые специалисты поделятся жюри своими инженерными разработками

11 декабря стартовал финальный этап осеннего кубка чемпионата "СASE-IN", в котором принимает участи 81 команда. За демонстрацией инженерных разработок перспективных специалистов можно наблюдать в онлайн-трансляции.

Конкурсное мероприятие "CASE-IN" входит в проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В финале приняли участие учащиеся школ и университетов, а также специалисты, работающие в компаниях ТЭК и МСК.

По словам гендиректора платформы Алексея Комиссарова, в этом году уже прошел студенческий конкурс лиги "ЭКО-CASE". Новый сезон состоится уже в январе 2021 года.

В финале "СASE-IN" конкурсанты из школ представят кейс "Искусственные острова", посвященный поиску мест среды обитания, пригодной для людей в будущем. Студенты же решили создать свои способы трансфера инноваций  в рамках энергокомпаний и смежных предприятий. А участники мероприятия от ТЭК и МСК поделятся своими разработками в высокотехнологичных стартапах.

Победители конкурса, а также призеры смогут рассчитывать на дополнительные баллы для ЕГЭ, что позволит им выбрать для дальнейшего поступления один из 32 высших учебных заведений, а также воспользоваться похожими преимуществами при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Двое погибли: подробности инцидента с российскими миротворцами в Карабахе

Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются

Чтобы не лишиться выплат: что надо сделать пенсионерам до 31 декабря

Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей