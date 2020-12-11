81 команда примет участие в финале осеннего кубка чемпионата "CASE-IN"

Молодые специалисты поделятся жюри своими инженерными разработками

11 декабря стартовал финальный этап осеннего кубка чемпионата "СASE-IN", в котором принимает участи 81 команда. За демонстрацией инженерных разработок перспективных специалистов можно наблюдать в онлайн-трансляции.

Конкурсное мероприятие "CASE-IN" входит в проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В финале приняли участие учащиеся школ и университетов, а также специалисты, работающие в компаниях ТЭК и МСК.

По словам гендиректора платформы Алексея Комиссарова, в этом году уже прошел студенческий конкурс лиги "ЭКО-CASE". Новый сезон состоится уже в январе 2021 года.

В финале "СASE-IN" конкурсанты из школ представят кейс "Искусственные острова", посвященный поиску мест среды обитания, пригодной для людей в будущем. Студенты же решили создать свои способы трансфера инноваций в рамках энергокомпаний и смежных предприятий. А участники мероприятия от ТЭК и МСК поделятся своими разработками в высокотехнологичных стартапах.

Победители конкурса, а также призеры смогут рассчитывать на дополнительные баллы для ЕГЭ, что позволит им выбрать для дальнейшего поступления один из 32 высших учебных заведений, а также воспользоваться похожими преимуществами при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов.