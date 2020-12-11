Чтобы не лишиться выплат: что надо сделать пенсионерам до 31 декабря

Чтобы не лишиться выплат: что надо сделать пенсионерам до 31 декабря
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года

Чтобы не лишиться денег после Нового года, пенсионерам нужно выполнить несколько важных требований. И сделать это обязательно до 31 декабря. Расскажем обо всем по порядку

1. Так как с 1 января 2021 года выплаты будут поступать на карты только системы "Мир", необходимо завести себе такую карту. Иначе пенсии не видать.

2. Если хотите перевести свои накопления в другой пенсионный или совсем отказаться от услуг, любых фондов, нужно подать заявление. Сделать это можно отделении ПФР или на сайте "Госуслуги".

3. Пенсионеры, которые продолжают трудиться, должны определиться с видом своих трудовых книжек. При желании завести электронный документ, следует иметь в виду, что данные в нем будут указаны только с 2020 года.

4. Участникам программы софинансирования пенсий важно до конца декабря сделать взносы. Тогда сумма, которая пойдет им на выплаты, будет расти вдвое.

5. Позаботиться о будущей пенсии могут и неработающие россияне, а также те, кто живет в другой стране. Для этого они должны сами вносить средства в ПФР, сообщает PrimPress.

Тем же, кто еще не достиг пенсионного возраста, следует регулярно контролировать состояние своего лицевого счета. Через сайт госуслуг или ПФР нужно проверять данные о заработках и взносах, а также страховом стаже – из этого формируется размер будущих выплат по старости.

Ранее стало известно о введении в России нового порядка оформления пенсий. Граждане смогут делать это в банках. Также объяснялось, почему в нашей стране пожилые люди получают так мало денег. Пенсии небольшие из-за того, что слишком низкие зарплаты

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Причём тут карта мир и счёт в банке ? Деньги должны идти на счёт в банке а карта что бы иметь доступ к деньгам или я что-то не понимаю ?
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