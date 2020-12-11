Обратный эффект: снижение стоимости продуктов перед Новым годом вызовет скачок цен в 2021 году

Обратный эффект: снижение стоимости продуктов перед Новым годом вызовет скачок цен в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Ритейлеры найдут способ обойти запрет на дополнительную выручку

В 2021 г. россиян ждет резкое повышение цен на продукты. Так, по мнению топ-менеджера Trade123 Владимира Рожанковского, рынок отреагирует на попытку властей снизить стоимость ряда продовольственных товаров перед Новым годом.

По словам экономиста, президент и правительство обратили внимание на рост цен в связи с тем, что впереди новогодние каникулы, которые граждане вынуждены будут проводить дома. Поэтому людям решили дать возможность хоть праздник нормально справить.

Но ритейлеры долго терпеть не будут. После Нового года они начнут компенсировать недополученную в декабре прибыль за счет повышения цен на продукты, которые не входят в базовую корзину.

"Цена на основные сорта хлеба, например, будет оставлена, а на всякие фитнес-сорта и прочее – ждите повышения",

предупредил Рожанковский в комментарии "Газете.ру". Подорожают, по его прогнозу, также конфеты, соленья, специи.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин указал на недопустимый рост цен на отечественные продукты, который нельзя объяснить эпидемией коронавируса. После этого премьер Михаил Мишустин на заседании правительства распорядился установить предельные розничные цены, в частности, на сахар и подсолнечное масло.

Фоторепортаж
Успеть до Нового года: какие продукты подорожают к праздникам
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Arco Images / Larssen, Gitta/www.globallookpress.com Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Ростом цен "занялись" президент и правительство ... Ждет скачок.... Ожидалось что-то другое?
Grumbler
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Неужели недовольство Президента не остановит ритейлеров???
Гость
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нас всегда дурят
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