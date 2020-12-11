Ритейлеры найдут способ обойти запрет на дополнительную выручку

В 2021 г. россиян ждет резкое повышение цен на продукты. Так, по мнению топ-менеджера Trade123 Владимира Рожанковского, рынок отреагирует на попытку властей снизить стоимость ряда продовольственных товаров перед Новым годом.

По словам экономиста, президент и правительство обратили внимание на рост цен в связи с тем, что впереди новогодние каникулы, которые граждане вынуждены будут проводить дома. Поэтому людям решили дать возможность хоть праздник нормально справить.

Но ритейлеры долго терпеть не будут. После Нового года они начнут компенсировать недополученную в декабре прибыль за счет повышения цен на продукты, которые не входят в базовую корзину.

"Цена на основные сорта хлеба, например, будет оставлена, а на всякие фитнес-сорта и прочее – ждите повышения",

– предупредил Рожанковский в комментарии "Газете.ру". Подорожают, по его прогнозу, также конфеты, соленья, специи.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин указал на недопустимый рост цен на отечественные продукты, который нельзя объяснить эпидемией коронавируса. После этого премьер Михаил Мишустин на заседании правительства распорядился установить предельные розничные цены, в частности, на сахар и подсолнечное масло.