Убийца снялся на фоне жертв: последние подробности кровавой расправы в Армавире

Убийца снялся на фоне жертв: последние подробности кровавой расправы в Армавире
Фото: kuban.sledcom.ru/
Мужчина отомстил возлюбленной за измену

Поистине жуткая история произошла накануне в Армавире. Мужчина убил свою девушку, а затем и ее девятилетнего брата. Все это 32-летний житель Краснодарского края записал на видео и скрылся с места преступления.

Расправиться с подругой злоумышленник решил, когда узнал об измене. В ходе ссоры он несколько раз ударил 26-летнюю девушку, а потом понял, что "обратного пути нет" и убил ее. Мужчина тут же признался в преступлении, сняв ролик на фоне лежащего в ванной окровавленного тела.

На том же видео он поделился своими дальнейшими планами: медленно убить младшего брата девушки, переломав ему все пальцы, а затем и самому уйти из жизни. Позже в Сети появились и кадры с убитым ребенком. Мальчик был дома один, когда к нему заявился убийца. Соседи предположили, что он мог знать об изменах девушки, поэтому мужчина решил расправиться и с ним, передает "Комсомольская правда".

Совершив преступление, он отправился на машине к Черному морю. Злоумышленник бросил автомобиль и скрылся, сообщается на сайте СК РФ. Сейчас его разыскивают следователи.

Карина СИРАЗОВА

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