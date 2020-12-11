Жуткое пророчество ясновидящей о грядущих события в Штатах близко к исполнению

Ванга оставила огромное количество сделанных предсказаний после своего ухода из жизни в 1996 году. Некоторые пророчества действительно сбылись, к примеру, смерть Индиры Ганди, погибшей от рук своих телохранителей, а также гибель "Курска" в 2000-м году.

Эксперт решили расшифровать предсказания прорицательницы о Соединенных Штатах, которые близки к внутреннему политическому кризису на фоне противостояния Дональда Трампа и Джо Байдена. Так, специалисты сделали вывод о том, что, по предсказаниям покойной ясновидящей, Трамп станет последним президентом Соединенных Штатов.

Ванга не уточнила, что именно должно произойти с Западом, однако, передает "Пятый канал", не исключено начало гражданской войны и смена власти на государственном уровне.

Неутешительные предсказания Ванга сделала и для Старого Света, который, по ее словам, вздрогнет от волны терактов. После 2011 года, ознаменованного гражданской войной в Сирии, Европа столкнулась с наплывом беженцев и мигрантов. Нередко местные жители вступают в конфликт с приезжими. В 2020 году прошла волна терактов во Франции и Австрии.

Не исключено, отмечает источник, что Ванга сделала намек на то, что ситуация в новом году лишь обострится. В определенной степени точкой невозврата стало сенсационное заявление Эммануэля Макрона о том, что Франция не собирается поступаться свободой слова и будет защищать принципы светскости, борясь с исламским сепаратизмом, что спровоцировало радикальные настроения.

Ранее сообщалось о том, что Ванга предрекла Трампу слепоту.