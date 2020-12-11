Мосгордума одобрила бюджет столицы до 2023 года

Мосгордума одобрила бюджет столицы до 2023 года
Фото: Андрей Любимов/АГН Москва
В Москве выделят деньги на улучшение больниц, школ, развитие искусства и прочее

Депутаты Московской городской думы приняли закон о бюджете столицы на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годов. Закон в окончательном чтении одобрили с учетом поправок.

В следующие три года доходы московского бюджета будут становиться больше. В 2021 г. они составят более 2,6 трлн руб., еще через год – около 2,9 трлн руб., а в 2023 г. – 3,2 трлн рублей.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников выразил благодарность коллегам, отметив, что работа была тяжелой, но плодотворной. Глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова подчеркнула, что одобренные поправки, в первую очередь, должны увеличить социальные расходы.

Сумма, выделяемая на капремонт медицинских учреждений и приведение их к новому стандарту, увеличится на 5 млрд рублей. Благодаря дополнительному финансированию появится возможность полностью отремонтировать 40 поликлиник в следующем году.

Еще 1,2 млрд руб. выделят на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии, ортопедии, травматологии, трансплантации органов и тканей.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Также продолжат развивать проект "Искусство – детям". На ремонт музыкальных и художественных школ, покупку инструментов потратят 2,5 млрд рублей. 1 млрд – на реставрационные работы в театрах, 500 млн – на увеличится финансирование проекта "Московские библиоцентры", и еще 500 млн – на увеличение финансирования отдыха и оздоровления детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.

В 2021 г. на поддержку бизнеса выделят 1 млрд руб., 500 млн из которых - малым и средним предприятиям в креативной индустрии. Помощь окажут и обманутым дольщикам. На восстановление их прав направят почти 5 млрд рублей.

Также немалые средства будут потрачены на экологии, сохранение объектов культурного наследия, совершенствование системы онлайн-записи детей в кружки и секции и прочее.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Карина СИРАЗОВА

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