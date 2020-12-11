Сам президент на церемонию прощания не явился

Сегодня в Минске прощаются с первым премьер-министром Белоруссии Вячеславом Кебичем. Траурная церемония проходит в Доме офицеров, куда Александр Лукашенко прислал посмертный подарок своему главному сопернику на выборах 1994 года.

Кебич скончался от коронавируса, поэтому политик лежит в закрытом гробу. Около него стоит фото экс-премьера, ордена и медали, а также траурные венки, один из них – от лидера Республики. Президент прислал огромный венок из роз с красно-зеленой лентой.

Вячеслава Кебича похоронят на Восточном кладбище, сообщает "Интерфакс".

Ранее Лукашенко рассказывал, что на выборах 1994 г. Кебичу предложили устранить соперника, расстреляв машину. Бывший премьер не согласился на это, за что президент ему благодарен.

Вячеслав Кебич скончался 9 декабря на 85 году жизни от коронавируса. Политик был одним из тех, кто подписал документ о прекращении существования СССР.