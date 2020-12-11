Озвучены самые популярные подарки на новый год

На первом месте рейтинга оказалась электроника

Онлайн-сервис "Яндекс.Маркет" поделился результатами исследования, направленного на определение частоты покупок тех или иных новогодних подарков. В основу легли данные сервиса в период с 1-го по 31-е декабря 2019 года.

Самым популярным подарком стала электроника, в частности – наушники и музыкальные колонки. За две недели декабря спрос на них вырос в два раза, передает "РИА Новости".

Следом идут товары для дома. Накануне прошлого Нового года россияне начали более активно скупать посуду и различные кухонные принадлежности.

Тройку лидеров замыкают товары для красоты, предназначенные для ухода за лицом, телом и волосами, передает МИР24

Ранее "Утро.ру" поделилось идеями недорогих подарков на Новый год. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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