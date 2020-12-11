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Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета. Президент Республики отметил, что для России настали непростые времена, поэтому решил поддержать лидера страны. Он пожелал Владимиру Владимировичу терпения в непростое время.
"Острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем",
– сказал Лукашенко. Президент также привел слова экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева:
"Россия – стержень нашей интеграции".
Лидер Республики добавил, что без России на постсоветском пространстве этот процесс невозможен, поэтому еще раз подчеркнул, что Путину нужно запастись терпением. Белоруссия же, в свою очередь, всегда поддерживала и будет поддерживать страну-соседа, заключил Лукашенко. Его слова приводит РИА "Новости".
Из-за саммита ЕАЭС Александр Лукашенко пропустил церемонию прощания с Вячеславом Кебичем – своим соперником на выборах и бывшим премьер-министром Республики.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года