Белорусский лидер ощущает оказываемое на Москву давление

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета. Президент Республики отметил, что для России настали непростые времена, поэтому решил поддержать лидера страны. Он пожелал Владимиру Владимировичу терпения в непростое время.

"Острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем",

– сказал Лукашенко. Президент также привел слова экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева:

"Россия – стержень нашей интеграции".

Лидер Республики добавил, что без России на постсоветском пространстве этот процесс невозможен, поэтому еще раз подчеркнул, что Путину нужно запастись терпением. Белоруссия же, в свою очередь, всегда поддерживала и будет поддерживать страну-соседа, заключил Лукашенко. Его слова приводит РИА "Новости".

Из-за саммита ЕАЭС Александр Лукашенко пропустил церемонию прощания с Вячеславом Кебичем – своим соперником на выборах и бывшим премьер-министром Республики.