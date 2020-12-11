Лукашенко обратился к Путину с пожеланием

Лукашенко обратился к Путину с пожеланием
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер ощущает оказываемое на Москву давление

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета. Президент Республики отметил, что для России настали непростые времена, поэтому решил поддержать лидера страны. Он пожелал Владимиру Владимировичу терпения в непростое время. 

"Острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем",

– сказал Лукашенко. Президент также привел слова экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева:

"Россия – стержень нашей интеграции".

Лидер Республики добавил, что без России на постсоветском пространстве этот процесс невозможен, поэтому еще раз подчеркнул, что Путину нужно запастись терпением. Белоруссия же, в свою очередь, всегда поддерживала и будет поддерживать страну-соседа, заключил Лукашенко. Его слова приводит РИА "Новости".

Из-за саммита ЕАЭС Александр Лукашенко пропустил церемонию прощания с Вячеславом Кебичем – своим соперником на выборах и бывшим премьер-министром Республики.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Г-н Президент, то сначало вы говорите что ..., что для России настали непростые времена и что это из-за "атак из-за пределов ..." какие переделы. Очень интересно, не как-то с Приднестровьем, Абхазией, Донбассом, Крымом все это связано? А кто поддерживает этот весь сепаратизм и за чей счёт? Интересно народ России знает сколько он из своего карманы выделяет на содержание этих анклавов? А что кто-то им правду об этом скажет? Вот так г-н Лукашенко...
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