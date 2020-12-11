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На будущей неделе в Москве начнется настоящая снежная зима.
Мощные снегопады обрушатся на столицу. По прогнозам, снежный покров будет достигать 12 см.
При этом специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец успокоил москвичей в разговоре с РИА "Новости" – кутаться в утепленную одежду не придется. Температура воздуха будет достаточно комфортной – днем от 0 до -5 градусов.
В Гидрометцентре ранее сообщали, что на следующей неделе в европейскую часть России придет заметное потепление.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года