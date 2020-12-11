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Для многих россиян пандемия коронавируса – это не повод отказываться от путешествий. Из-за закрытых границ туристы планируют уехать отмечать Новый год на Красную поляну в Сочи. Власти региона рассказали, в каких условиях будет проходить новогодний отпуск.
Так, на курорте подготовили специальные места для оперативного тестирования на COVID-19. Также у туристов будет возможность сдать тест на антитела.
Власти региона распорядились о подготовке памяток о действующих в Сочи ограничительных мерах. О соблюдении масочного режима и социальной дистанции также будут напоминать сотрудники отелей и волонтеры.
Однако от проведения массовых развлекательных мероприятий в Новогоднюю ночь можно забыть. Гости Красной поляны будут вынуждены встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах, сообщается на официальном сайте Краснодарского края.
"Высокая загрузка сочинских отелей и санаториев в новогодний период в условиях пандемии – новый серьезный вызов для курорта и всех служб города", – подчеркнул заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев.
В целом, по прогнозам, средняя загрузка отелей горного кластера составит около 90%, прибрежного – около 75%.
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