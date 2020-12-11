Ожидается, что рост и заболеваемости, и смертности увеличится на 20%

На смену пандемии коронавируса придет эпидемия туберкулеза. Вспышка заболевания ожидается уже в следующем году. Такого мнения придерживается главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев.

Эксперт отметил, причиной новой эпидемии станут ограничения, введенные из-за COVID-19. Из-за пандемии была приостановлена диспансеризация, в разы сокращены профилактические осмотры. Из-за этого туберкулез не может быть выявлен на ранних стадиях.

"Те люди, которые должны получать лечение, могут и не знать, что больны, и распространяют заболевание", – объяснил Фадеев.

Рост больных туберкулезом ожидается за счет тех людей, которые вовремя не смогли пройти диспансеризацию и сделать флюорографию, пишет "Чита.ру". Также в группу риска попадают те, кто переболел коронавирусом, поскольку у них в легких происходят фиброзные изменения, в этом случае подхватить инфекцию гораздо легче, считает Фадеев.

Врач подчеркнул, что во всем мире в 2021 году ожидается рост заболеваемости и смертности от туберкулеза на 20%, поэтому призвал граждан уже сейчас готовиться к началу новой эпидемии.

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