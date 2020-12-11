Врач предрек начало еще одной пандемии в 2021 году

Врач предрек начало еще одной пандемии в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Ожидается, что рост и заболеваемости, и смертности увеличится на 20%

На смену пандемии коронавируса придет эпидемия туберкулеза. Вспышка заболевания ожидается уже в следующем году. Такого мнения придерживается главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев.

Эксперт отметил, причиной новой эпидемии станут ограничения, введенные из-за COVID-19. Из-за пандемии была приостановлена диспансеризация, в разы сокращены профилактические осмотры. Из-за этого туберкулез не может быть выявлен на ранних стадиях. 

"Те люди, которые должны получать лечение, могут и не знать, что больны, и распространяют заболевание",  – объяснил Фадеев. 

Рост больных туберкулезом ожидается за счет тех людей, которые вовремя не смогли пройти диспансеризацию и сделать флюорографию, пишет "Чита.ру". Также в группу риска попадают те, кто переболел коронавирусом, поскольку у них в легких происходят фиброзные изменения, в этом случае подхватить инфекцию гораздо легче, считает Фадеев. 

Врач подчеркнул, что во всем мире в 2021 году ожидается рост заболеваемости и смертности от туберкулеза на 20%, поэтому призвал граждан уже сейчас готовиться к началу новой эпидемии. 

Ранее  "политический Нострадамус" Валерий Соловей рассказал, с какими бедами столкнется Россия в будущем году.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Этого врача за распространение паники надо наказать. Все и так знают,что не хватает мест,врачей с сегодняшними больными. Хочет языком почесать-пусть предложит конкретный выход.
1
новости партнеров

Байден накажет Россию за атаки на США невидимыми лучами

Американские журналисты поделились ожиданиями от новой администрации Белого дома

Чтобы не лишиться выплат: что надо сделать пенсионерам до 31 декабря

Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей