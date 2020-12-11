Антирекорды ставят Одинцово и Красногорск

За минувшие сутки по числу новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье лидируют Одинцово (145 заболевших) и Красногорск (128).

За ними следуют Мытищи (96) и Королев (84). Далее идут: Коломна (58), Подольск (51), Сергиев Посад (48), Жуковский (43), Котельники (36), Лыткарино (34), Балашиха и Люберцы (по 31), Зарайск (30).

От 29 до 20 новых случаев инфицированных COVID-19 зафиксированы Домодедово, Ленинском округе, Дзержинском, Истре, Рузе, Наро-Фоминске, Электростали, Реутове и Солнечногорске.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на данные штаба Минздрава региона, всего за сутки в области выявили 1370 новых заболевших.