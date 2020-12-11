Наследница Ванги предсказала миру глобальную катастрофу в 2021 году

Наследница Ванги предсказала миру глобальную катастрофу в 2021 году
Фото: CHROMORANGE / Ralf Decker/www.globallookpress.com
Провидица уверена, что в будущем жители Земли будут поставлены на грань выживания

Каедэ Убер, которая называет себя наследницей Ванги, рассказала, чего ждать от 2021 года. К сожалению, прогнозы неутешительные. 

Уже в следующем году, по словам предсказательницы, человечество столкнется с глобальной экологической катастрофой. При этом Убер уточнила, что ее причиной станет нечто неизвестное, то, с чем жители Земли еще не сталкивались. Однако спровоцируют появление этого "нечто" сами люди, которые на протяжении многих лет продолжают загрязнять окружающую среду, не думая о возможных последствиях. 

Также в 2021 году земляне могут столкнуться с необратимым загрязнением почвы и воды, пишет "Собеседник". Вследствие этого человечество рискует остаться без питьевой воды, что приведет к росту заболеваний, возникновению новых войн и конфликтов. Люди будут покидать загрязненные места, пытаясь найти пристанище в более чистых и безопасных уголках планеты.

Плачевная экологическая обстановка спровоцирует появление не только новых, но и старых болезней, об опасности которых человечество уже успело забыть.  

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Куда не плюнь одни пророки.
1
новости партнеров

Байден накажет Россию за атаки на США невидимыми лучами

Американские журналисты поделились ожиданиями от новой администрации Белого дома

Спустя год: "Фортуна" начала укладывать трубы "Северного потока - 2"

Строительство наконец возобновилось в водах Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей