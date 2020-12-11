Провидица уверена, что в будущем жители Земли будут поставлены на грань выживания

Каедэ Убер, которая называет себя наследницей Ванги, рассказала, чего ждать от 2021 года. К сожалению, прогнозы неутешительные.

Уже в следующем году, по словам предсказательницы, человечество столкнется с глобальной экологической катастрофой. При этом Убер уточнила, что ее причиной станет нечто неизвестное, то, с чем жители Земли еще не сталкивались. Однако спровоцируют появление этого "нечто" сами люди, которые на протяжении многих лет продолжают загрязнять окружающую среду, не думая о возможных последствиях.

Также в 2021 году земляне могут столкнуться с необратимым загрязнением почвы и воды, пишет "Собеседник". Вследствие этого человечество рискует остаться без питьевой воды, что приведет к росту заболеваний, возникновению новых войн и конфликтов. Люди будут покидать загрязненные места, пытаясь найти пристанище в более чистых и безопасных уголках планеты.

Плачевная экологическая обстановка спровоцирует появление не только новых, но и старых болезней, об опасности которых человечество уже успело забыть.