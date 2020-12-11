Глава РФ старается пореже глядеть в голубой экран

Главнокомандующий России рассказал о своем отношении к отечественному телевидению. Владимир Путин признался, что нечасто смотрит телевизор. При этом редкие встречи с продуктами творчества различных медиа шокируют президента.



Глава России заявил, что его "оторопь берет" при просмотре телевизора. Так российский лидер отреагировал на примеры названий выпусков шоу, такие как "Беременна в 15", "Кто отец – отчим или одноклассник?" – передает издание "Знак".

Президент страны выразил надежду, что в будущем уровень российских телевизионных передач удастся поднять. Владимир Путин подчеркнул, что задача телевидения – "не корежить сознание людей", а наоборот, поднимать их культурный уровень.

К слову, у россиян всегда вызывает любопытство личное отношение Путина к различным аспектам жизни. Ценят в стране и юмор главнокомандующего. Недавно Владимир Владимирович развеселил жителей России шуткой про бабушек-шпионов.