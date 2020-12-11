Путин остолбенел от российского телевидения

Путин остолбенел от российского телевидения
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава РФ старается пореже глядеть в голубой экран

Главнокомандующий России рассказал о своем отношении к отечественному телевидению. Владимир Путин признался, что нечасто смотрит телевизор. При этом редкие встречи с продуктами творчества различных медиа шокируют президента.

Глава России заявил, что его "оторопь берет" при просмотре телевизора. Так российский лидер отреагировал на примеры названий выпусков шоу, такие как "Беременна в 15", "Кто отец – отчим или одноклассник?" – передает издание "Знак".

Президент страны выразил надежду, что в будущем уровень российских телевизионных передач удастся поднять. Владимир Путин подчеркнул, что задача телевидения – "не корежить сознание людей", а наоборот, поднимать их культурный уровень.

К слову, у россиян всегда вызывает любопытство личное отношение Путина к различным аспектам жизни. Ценят в стране и юмор главнокомандующего. Недавно Владимир Владимирович развеселил жителей России шуткой про бабушек-шпионов. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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Вы видели на каком расстоянии он сидит от монитора?
Плюйте на здоровье - недоплюнете
Гость
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Какие "мудрые" мысли роятся в плешивой головке нанофюрера.
Гость
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У этого ......полностью отсутствует чувство юмора . Нужно быть большим подхалимом что бы хихикать над такими шутками.
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