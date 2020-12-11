Почти у 60% россиян жизнь изменилась после принятия новой конституции

11% граждан утверждают, что изменения оказались масштабными

Почти 60% граждан России наблюдают изменения в разных сферах жизни после того, как новые положения конституции заработали, следует из данных ВЦИОМ. Еще больше участников опроса увидели, что изменилось законодательство в связи с этими поправками.

Об этом рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он выступил на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.

Мамонов уточнил, что 74% так или иначе заметили изменения в законодательстве. Всего 27% считают, что речь идет о реализации большинства поправок, 47% говорят об их частичном претворении в жизнь. Как подчеркнул Мамонов, такая ситуация создает определенную цель, касающуюся динамичного информирования о новых положениях, которые вносятся в законодательство.

"Чуть меньше показатель мы получили, когда пытались оценить, влияют ли эти поправки на ситуацию в различных сферах жизни страны",

– поведал глава практики политического анализа ВЦИОМ.

По его словам, 59% опрошенных сказали, что в жизни случились перемены глобальные и пока небольшие. 11% утверждают, что изменения оказались масштабными. Мамонов полагает, что это большой показатель, учитывая, что прошло меньше полугода. Также стало известно, что 33% тех, кто выступал против принятия поправок, говорят о том, что большинство из новых положений главного закона страны выполняется.

Самыми популярными изменениями в конституции оказались пункты о детях как приоритете государственной политики, о защите природы и сохранении уникального природного многообразия, а также нормы об обязательной поддержке научно-технологического развития. Не меньшим вниманием пользуются положения о гарантиях адресной социальной поддержки и обязательной ежегодной индексации пенсий.

В топ-10 попала также поправка о закреплении статуса русского языка как государствообразующего, норма о развитии системы экологического образования, признания культуры как уникального наследия, а также та часть, которая утверждает доступность и качество медицинского обслуживания.

"Это десятка наиболее популярных и наиболее поддерживаемых поправок", – цитирует Мамонова ТАСС.