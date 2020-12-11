Почти у 60% россиян жизнь изменилась после принятия новой конституции

Почти у 60% россиян жизнь изменилась после принятия новой конституции
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
11% граждан утверждают, что изменения оказались масштабными

Почти 60% граждан России наблюдают изменения в разных сферах жизни после того, как новые положения конституции заработали, следует из данных ВЦИОМ. Еще больше участников опроса увидели, что изменилось законодательство в связи с этими поправками. 

Об этом рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он выступил на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений. 

Мамонов уточнил, что 74% так или иначе заметили изменения в законодательстве. Всего 27% считают, что речь идет о реализации большинства поправок, 47% говорят об их частичном претворении в жизнь. Как подчеркнул Мамонов, такая ситуация создает определенную цель, касающуюся динамичного информирования о новых положениях, которые вносятся в законодательство. 

"Чуть меньше показатель мы получили, когда пытались оценить, влияют ли эти поправки на ситуацию в различных сферах жизни страны",

– поведал глава практики политического анализа ВЦИОМ.

По его словам, 59% опрошенных сказали, что в жизни случились перемены глобальные и пока небольшие. 11% утверждают, что изменения оказались масштабными. Мамонов полагает, что это большой показатель, учитывая, что прошло меньше полугода. Также стало известно, что 33% тех, кто выступал против принятия поправок, говорят о том, что большинство из новых положений главного закона страны выполняется. 

Самыми популярными изменениями в конституции оказались пункты о детях как приоритете государственной политики, о защите природы и сохранении уникального природного многообразия, а также нормы об обязательной поддержке научно-технологического развития. Не меньшим вниманием пользуются положения о гарантиях адресной социальной поддержки и обязательной ежегодной индексации пенсий. 

В топ-10 попала также поправка о закреплении статуса русского языка как государствообразующего, норма о развитии системы экологического образования, признания культуры как уникального наследия, а также та часть, которая утверждает доступность и качество медицинского обслуживания. 

"Это десятка наиболее популярных и наиболее поддерживаемых поправок", – цитирует Мамонова ТАСС. 

Полина ИВАНОВА

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