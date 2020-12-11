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Мария Захарова решила поделиться своим ценным опытом и рассказала, как складывалась ее карьера после окончания университета. Официальный представитель МИД РФ призналась, что когда она пришла на работу в ведомство, то ее ждало большое разочарование, которое она назвала "большой трагедией".
Дипломат рассказала, что в студенческие годы хотела заниматься азиатским направлением, изучала китайский язык, участвовала во внеинституских мероприятиях. Но в МИДе ей предложили заняться информационной работой, потому что других вакансий не было.
"Я задала сама себе вопрос: а как же эти пять лет изучения Китая, китайского языка? Как же мечта?.. Мне казалось это неправильным – мечту оставлять нереализованной", – вспомнила Захарова в эфире "Большой перемены".
В итоге официальный представитель МИД все-так защитила диссертацию, посвященную Китаю. Но ради работы в министерстве ей пришлось взять себя в руки и начать трансформировать не только свою мечту, но и себя.
Ранее Мария Захарова указала на необычное поведение Берлина по делу Навального. Директор Департамента информации и печати МИД РФ отметила, что Германия до сих пор не предоставила никаких данных, связанных с инцидентом.
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