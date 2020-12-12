Володин обратился к россиянам в День Конституции

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Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Конституции, отметив, что те поправки, которые были приняты на общероссийском голосовании, определили новый этап развития страны.
"Принятые на общероссийском голосовании 1 июля поправки в конституцию определили новый этап развития России как демократического правового государства, где высшей ценностью является человек, его благополучие", – приводятся его слова на сайте Госдумы.
Он отметил, что теперь общая задача не только для властей, но и для граждан страны – в полной мере реализовать весь потенциал, который заложен в Конституции для движения страны вперед, а также защиты интересов народа.
Напомним, новые поправки в Конституцию были приняты на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года. Изменения вступили в силу 4 июля.
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