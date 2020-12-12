Эксклюзивный кадр с президентом выставили на продажу

В интернете появился весьма необычный лот. Предприимчивые россияне хотят выручить за редкий кадр с российским лидером несколько сотен тысяч рублей.



Архивный снимок, на котором Владимир Путин позирует вместе с бывшим украинским лидером Леонидом Кучмой смекалистые бизнесмены оценили в полмиллиона рублей.

На кадре два известных государственных деятеля запечатлены на судне. Фотография также ценна тем, что на ней есть автографы обоих президентов.

Обладательница эксклюзивного снимка в беседе с РИА "Новости" подчеркнула, что считает указанную цену оправданной. Мол, мало кто может похвастаться оригинальными росчерками таких высокопоставленных особ.

Также в интернете продают визитку Владимира Путина времен, когда российский лидер еще работал в петербургской мэрии. Ее цена тоже составила 500 тысяч рублей, однако продавец заявил, что готов уступить диковинку на сотню тысяч дешевле.

Кстати, недавно президент России рассказал о своем отношении к телевидению. Главнокомандующий признался, что редко смотрит телевизор. При этом нечастные встречи с продуктами творчества различных медиа шокируют главу страны.