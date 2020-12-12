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В интернете появился весьма необычный лот. Предприимчивые
россияне хотят выручить за редкий кадр с российским лидером несколько сотен
тысяч рублей.
Архивный снимок, на котором Владимир Путин позирует вместе с бывшим украинским лидером Леонидом Кучмой смекалистые бизнесмены оценили в полмиллиона рублей.
На кадре два известных государственных деятеля запечатлены на судне. Фотография также ценна тем, что на ней есть автографы обоих президентов.
Обладательница эксклюзивного снимка в беседе с РИА "Новости" подчеркнула, что считает указанную цену оправданной. Мол, мало кто может похвастаться оригинальными росчерками таких высокопоставленных особ.
Также в интернете продают визитку Владимира Путина времен, когда российский лидер еще работал в петербургской мэрии. Ее цена тоже составила 500 тысяч рублей, однако продавец заявил, что готов уступить диковинку на сотню тысяч дешевле.
Кстати, недавно президент России рассказал о своем отношении к телевидению. Главнокомандующий признался, что редко смотрит телевизор. При этом нечастные встречи с продуктами творчества различных медиа шокируют главу страны.
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