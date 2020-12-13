СМИ: Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище

СМИ: Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Первый и единственный президент СССР будет упокоен рядом с женой

89-летний Михаил Горбачев, несмотря на здравие, решил вопрос с тем, где он будет похоронен после смерти. Последний глава СССР хочет, чтобы его тело предали земле не там, где полагается по закону. 

В регламенте правительства РФ указывается, что президенты СССР и России будут похоронены в новом некрополе в районе подмосковных Мытищ. Однако если политик перед смертью завещал, чтобы его могила была в другом месте, то исполняется его воля. Так, первый президент России Борис Ельцин покоится на Новодевичьем кладбище.

Такое же желание у Горбачева. Он после смерти хочет быть рядом со своей покойной женой Раисой Горбачевой. Место рядом с ее могилой уже забронировано, пишет "Собеседник". Политик признался, что до сих пор не может смириться с уходом любимой. Раисы Максимовны не стало в 1999 году. 

Такую информацию издание узнало из закрытого показа картины Виталия Манского "Горбачев. Рай". В прокат лента пока не вышла. Режиссеру удалось проговорить с первым президентом СССР около ста часов в общей сложности. 

Также из фильма стало известно о том, что Горбачев живет на служебной даче в Московской области, а дочь с внучками давно перестали его навещать. Состояние же политика оставляет желать лучшего – ему тяжело передвигаться. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость
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хорошо.. будет куда прийти и плюнуть
Гость
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лучший немец года должен быть похоронен в немецкой земле
Гость
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Дочь с внучками к нему не ходят.
Правильно , кроме чертей его никто не посещяет.
Гость
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Так он не сдох ещё? А пора, продажной душе, на покой!
Гость
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он жив. автор не неси враньё...
Гость
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Лучше б в Мавзолее.
Гость
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Не место ему в земле Российской! В сушах пусть прикопают на пол-метра.
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