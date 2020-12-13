Первый и единственный президент СССР будет упокоен рядом с женой

89-летний Михаил Горбачев, несмотря на здравие, решил вопрос с тем, где он будет похоронен после смерти. Последний глава СССР хочет, чтобы его тело предали земле не там, где полагается по закону.

В регламенте правительства РФ указывается, что президенты СССР и России будут похоронены в новом некрополе в районе подмосковных Мытищ. Однако если политик перед смертью завещал, чтобы его могила была в другом месте, то исполняется его воля. Так, первый президент России Борис Ельцин покоится на Новодевичьем кладбище.

Такое же желание у Горбачева. Он после смерти хочет быть рядом со своей покойной женой Раисой Горбачевой. Место рядом с ее могилой уже забронировано, пишет "Собеседник". Политик признался, что до сих пор не может смириться с уходом любимой. Раисы Максимовны не стало в 1999 году.

Такую информацию издание узнало из закрытого показа картины Виталия Манского "Горбачев. Рай". В прокат лента пока не вышла. Режиссеру удалось проговорить с первым президентом СССР около ста часов в общей сложности.

Также из фильма стало известно о том, что Горбачев живет на служебной даче в Московской области, а дочь с внучками давно перестали его навещать. Состояние же политика оставляет желать лучшего – ему тяжело передвигаться.