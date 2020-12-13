Президент планирует праздновать в кругу самых близких

Дмитрий Песков рассказал, как глава России Владимир Путин встретит Новый год.

Пресс-секретарь отметил, что не знает, где президент будет отмечать праздник, но уверен, что делать это Владимир Путин будет в кругу родных и близких.

В фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год", показанном на телеканале "Россия", Песков выразил надежду, что хотя бы в период новогодних праздников президент сможет "перевести дух".

"Ну, он же все так – полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет", – отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков развеял слухи об одинаковых кабинетах Путина.