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Дмитрий Песков рассказал, как глава России Владимир Путин встретит Новый год.
Пресс-секретарь отметил, что не знает, где президент будет отмечать праздник, но уверен, что делать это Владимир Путин будет в кругу родных и близких.
В фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год", показанном на телеканале "Россия", Песков выразил надежду, что хотя бы в период новогодних праздников президент сможет "перевести дух".
"Ну, он же все так – полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет", – отметил пресс-секретарь.
Ранее Песков развеял слухи об одинаковых кабинетах Путина.
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