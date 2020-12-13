По мнению аналитика, самолет не подвергался внешнему удару

Трагедию с крушением Boeing рейса MH17 необходимо рассматривать, учитывая "исторический контекст". В этом уверен аналитик из США Сэм Буллард.

Эксперт высказал свою точку зрению о причинах и обстоятельствах случившегося в 2014 году. Буллард обратил внимание на то, что Россия ни один раз говорила о своей непричастности к сбитому самолету. Отталкиваясь от этого аналитик пришел к выводу, что из-за сильных потрясений, государственного переворота и общей напряженности в стране, Украина винит в крушении малайзийского "Боинг" Москву.

В подробном отчете, опубликованном на сайте Vineyard of the Saker, Буллард отмечает, что самолет не подвергался внешнему удару. Об этом свидетельствует время крушения судна – всего 10 секунд. Эксперт уверен, что никакой удар не способен настолько быстро разрушить самолет. Таким образом, Булларда опровергает версию Гааги об атаке зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Ранее в главном доказательстве по делу МН17 обнаружили нестыковку. Выяснилось, что видеозапись, предоставленная Киевом, была обработана в специальной компьютерной программе.