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Эксперты российского Минздрава приняли решение внести корректировки в порядок оформления листа временной нетрудоспособности.
С 14 декабря такой документ можно оформить в цифровом формате, сообщает РИА "Новости".
Как отмечает издание URA.RU, таким образом, у бумажного больничного появился конкурент. При этом привычный лист нетрудоспособности можно получить, предъявив паспорт, а для электронного также понадобится СНИЛС.
Данное нововведение, в частности, позволит снизить риск обострения эпидемиологической обстановки – за счет телемедицины больничные будут оформляться в удаленном формате, поясняет RT.
Также эксперты решили снять ограничения по сроку при оформлении больничного по уходу за ребенком.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие нововведения вступают в силу в текущем месяце.
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