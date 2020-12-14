Россияне будут по-новому оформлять больничные листы

У бумажного носителя появился конкурент

Эксперты российского Минздрава приняли решение внести корректировки в порядок оформления листа временной нетрудоспособности.

С 14 декабря такой документ можно оформить в цифровом формате, сообщает РИА "Новости". 

Как отмечает издание URA.RU, таким образом, у бумажного больничного появился конкурент. При этом привычный лист нетрудоспособности можно получить, предъявив паспорт, а для электронного также понадобится СНИЛС.

Данное нововведение, в частности, позволит снизить риск обострения эпидемиологической обстановки – за счет телемедицины больничные будут оформляться в удаленном формате, поясняет RT.

Также эксперты решили снять ограничения по сроку при оформлении больничного по уходу за ребенком.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие нововведения вступают в силу в текущем месяце.

Ольга ФЕДОРОВА

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