Это будет последнее такое астрономическое явление в 2020 году

Сегодня, 14 декабря, произойдет солнечное затмение. Оно будет особым – как говорят астрологи, кармическим.

Произошедшее накануне, то, что случится в этот день и на следующий, повлияет на жизнь людей в течение двух будущих лет. Чтобы последующие годы оказались благоприятными, в наступивший понедельник нужно следовать определенным правилам.

Забудьте прошлые обиды, избавьтесь от плохих мыслей и отрицательных эмоций. Тогда в грядущие 18,5 лет вам будет легче справляться с делами и решать разные проблемы. Также нужно обязательно поблагодарить тех, кто помогал. Для этого можно просто подумать о них и мысленно выразить свою признательность. А еще стоит подойти к любому предмету, на который упал взгляд, и назвать свои желания, затем продумать действия, которые за два дня помогут осуществить это, и поступать так.

Что касается знаков зодиака, то предстоящее солнечное затмение может изменить жизнь Близнецов, Стрельцов и Водолеев, карьеру Раков, Скорпионов и Козерогов. Остальным надо оценить окружающих: кого-то приблизить к себе, других отпустить, передает "Пятый канал".

Солнечное затмение 14 декабря произойдет в 19:13 по московскому времени и продлится две минуты и десять секунд, предупредили в Московском планетарии. Некоторые жители нашей планеты – в Антарктиде, Аргентине, Африке, Полинезии, Чили и Южной Америке, – смогут рассмотреть его.

Луна полностью закроет Солнце. И на небе четко отразятся "корона" дневного светила, а также звезды и планеты, находящиеся рядом с ним. В России ничего этого увидеть не удастся, отмечает "МИР24".

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь солнечных и лунных затмений на 2021 год. В приближающемся году таких событий во Вселенной ожидается четыре.