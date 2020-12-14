Неудачно вложил деньги и прогорел: как живёт первый победитель шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Неудачно вложил деньги и прогорел: как живёт первый победитель шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
К выигрышу мужчина отнесся по-философски

В 2001 году Игорь Сазеев стал первым в истории шоу "Кто хочет стать миллионером?" победителем. Тогда мужчину сразу же начали узнавать на улице. Но получивший заветную сумму петербуржец так и не мог кардиального изменить свою жизнь, но победитель признается, что его и так все устраивает. 

Хоть и выиграл Сазеев миллион, на руки ему выдали всего 650 тысяч рублей - 35% ушло государству в качестве налога. Первым делом мужчина поехал искать сына, которого его бывшая жена вывезла за границу. К счастью, ребенка обладатель заветного приза отыскал. С тех пор они возобновили общение. 

Другую часть средств первый победитель потратил на путешествия. Сначала Сазеев съездил  женой в романтический тур по Европе, а после супруги отдохнули всей семьей на море, пишет "Царьград". 

Также мужчина решил порадовать себя и приобрел автомобиль. Взяли подержанную, но графический дизайнер был рад и этому. 

Однако даже после путешествий и покупки машины у Сазеева осталось 250 тысяч. Тогда он решил вложить средства в бизнес, только, к сожалению, бизнес прогорел. 

Сейчас тот самый первый победитель "Кто хочет стать миллионером?" живет весьма скромно, продолжая работать верстальщиком. Однако о потраченных деньгах не жалеет, отмечая, что в его жизни происходили более важные и значимые события, которые не идут ни в какое сравнение с миллионом. Например, рождение детей.

Юлия МИХАЙЛОВА

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