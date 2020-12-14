Без особых усилий: как быстро и просто очистить терку

Без особых усилий: как быстро и просто очистить терку
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лайфхак будет особенно полезен накануне праздников

Перед Новым годом у хозяек много забот. И хорошо бы сократить время на уход за бытовыми приспособлениями, которые используются для приготовления праздничных блюд. Как правило, не обходится без измельчения продуктов не только мясорубкой, кухонным комбайном и блендером, но и теркой.

Ее не всегда легко отмыть, особенно если пользовались для натирания чего-то оставляющего пятна, к примеру – твердого сыра. Как это сделать без особых усилий, быстро и просто, расскажет "Утро.ру".

Нужны будут лишь вода, обычная пищевая сода и кастрюля. Вскипятив воду в чайнике, перелейте ее в кастрюлю, которую поставьте на огонь. Затем постепенно добавьте  3 ст .л. соды, сначала медленно одну, размешайте, потом другую и, перемешав, аккуратно всыпайте последнюю. 

Туда же опустите испачканную терку. Оставьте секунд на 20 – 30, не больше, и вынимайте. Чтобы избавить предмет от привкуса соды, промойте его под сильной струей холодной воды из крана.

Ранее "Утро.ру" делилось эффективным и простым способом очистить посуду от въевшихся пятен чая и кофе.

Полина ДОРОЖКИНА

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