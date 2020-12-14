От болезненного состояния после выпивки накануне можно освободиться

Во время январских праздников многие сталкиваются с неприятными последствиями застолья – похмельем. Как избавиться от него в домашних условиях – в обзоре "Утро.ру".

Переусердствовали с алкоголем накануне? Болит или кружится голова, тошнит, ощущаете слабость, трясутся руки, настроение на нуле? Значит, организм реагирует на отравление, сильную потерю жидкости, раздражение желудочно-кишечного тракта, нехватку витаминов и минералов. Пора принимать меры.

Избавиться от похмелья можно. Для этого есть простые народные средства.

1. Ощутив указанные выше симптомы на следующий после бурного застолья день, выпейте стакан фруктового сока, причем не из магазина, а отжатого из апельсина, грейпфрута, яблока самостоятельно, или домашнего компота.

2. Вообще пить надо побольше. Утолять жажду можно чистой водой, кефиром молоком, только маленькими глотками.

3. Съешьте немного свежего бульона. Лучше из курицы не с инкубатора, а купленной у хозяев, которые их выращивают.

4. Примите сорбент. В частности, помогает активированный уголь.

5. Также поможет долгий сон.

6. Сходите в душ, проветрите комнату.

7. Поешьте чего-то калорийного – мяса, картофеля, а также природного сорбента – квашеной капусты.

8. Прогуляйтесь по улице, в парке, в лесу. Дышите свежим воздухом.

9. В течение дня несколько раз умойтесь холодной водой.

Ранее сообщалось, что избавиться от похмелья поможет аппетитный десерт. Либо пюре из фруктов, либо запеченные в духовке яблоки или груши.