Как избавиться от похмелья народными способами

Фото: Ralph Kerpa/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: Martin Poole/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: Marcel Kusch/dpa/www.globallookpress.com Фото: OxfordSquare/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: gourmet-vision/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
От болезненного состояния после выпивки накануне можно освободиться

Во время январских праздников многие сталкиваются с неприятными последствиями застолья – похмельем. Как избавиться от него в домашних условиях – в обзоре "Утро.ру".

Переусердствовали с алкоголем накануне? Болит или кружится голова, тошнит, ощущаете слабость, трясутся руки, настроение на нуле? Значит, организм реагирует на отравление, сильную потерю жидкости, раздражение желудочно-кишечного тракта, нехватку витаминов и минералов. Пора принимать меры.

Фото: Ralph Kerpa/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Избавиться от похмелья можно. Для этого есть простые народные средства.

1. Ощутив указанные выше симптомы на следующий после бурного застолья день, выпейте стакан фруктового сока, причем не из магазина, а отжатого из апельсина, грейпфрута, яблока самостоятельно, или домашнего компота.

Фото: OxfordSquare/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

2. Вообще пить надо побольше. Утолять жажду можно чистой водой, кефиром молоком, только маленькими глотками.

3. Съешьте немного свежего бульона. Лучше из курицы не с инкубатора, а купленной у хозяев, которые их выращивают.

Фото: gourmet-vision/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

4. Примите сорбент. В частности, помогает активированный уголь.

5. Также поможет долгий сон.

Фото: Martin Poole/moodboard/www.globallookpress.com

6. Сходите в душ, проветрите комнату.

7. Поешьте чего-то калорийного – мяса, картофеля, а также природного сорбента – квашеной капусты.

8. Прогуляйтесь по улице, в парке, в лесу. Дышите свежим воздухом.

Фото: Marcel Kusch/dpa/www.globallookpress.com

9. В течение дня несколько раз умойтесь холодной водой.

Ранее сообщалось, что избавиться от похмелья поможет аппетитный десерт. Либо пюре из фруктов, либо запеченные в духовке яблоки или груши.

Полина ДОРОЖКИНА

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