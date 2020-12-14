Финансовый супермаркет на заправке: программа "Мир привилегий" расширила возможности клиентов

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Проект Финансовых Супермаркетов "Мир Привилегий" запустили МКБ, Банк СКС и "Роснефть". Он позволяет участникам программы получить "живую" консультацию по банковским и страховым продуктом во время заправки автомобиля топливом.
В пилотном проекте заняты 20 МАЗК BP в Москве и Московской области. В течение 5-10 минут финансовые консультанты, прошедшие необходимое обучение и сдавшие комплексный экзамен, в режиме офлайн могут ответить на все вопросы по страховым продуктам и кредитным программам, учитывая индивидуальные потребности клиента.
Для того, чтобы получить доступ к полному функционалу бонусной программы Мир Привилегий, требуется установить мобильное приложение "Мир привилегий" и подключение дебетовой кобрендинговой карты "Мир Привилегий МКБ BP CLUB". После этого клиенту станут доступны самые привлекательные условия по дебетовой карте МКБ, программе лояльности BP CLUB и программе лояльности НСПК Мир:
Благодаря приложению участники программы смогут не только получать баллы BP CLUB за оплату топлива, но и заправляться, не выходя из автомобиля, и даже оплачивать заправку дистанционно для родных и близких людей, находящихся на любых МАЗК BP.
Финансовые Супермаркеты на МАЗК BP – это возможность не потерять ни минуты и при этом сэкономить на топливе.
ООО "Банк Сберегательно–кредитного сервиса" (Банк СКС) входит в группу Московского кредитного банка (МКБ).
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