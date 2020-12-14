Финансовый супермаркет на заправке: программа "Мир привилегий" расширила возможности клиентов

Амбициозный проект реализуется при партнерстве Московского кредитного банка, Банка СКС (ООО) и ПАО НК Роснефть

Проект Финансовых Супермаркетов "Мир Привилегий" запустили МКБ, Банк СКС и "Роснефть". Он позволяет участникам программы получить "живую" консультацию по банковским и страховым продуктом во время заправки автомобиля топливом.

В пилотном проекте заняты 20 МАЗК BP в Москве и Московской области. В течение 5-10 минут финансовые консультанты, прошедшие необходимое обучение и сдавшие комплексный экзамен, в режиме офлайн могут ответить на все вопросы по страховым продуктам и кредитным программам, учитывая индивидуальные потребности клиента.

Для того, чтобы получить доступ к полному функционалу бонусной программы Мир Привилегий, требуется установить мобильное приложение "Мир привилегий" и подключение дебетовой кобрендинговой карты "Мир Привилегий МКБ BP CLUB". После этого клиенту станут доступны самые привлекательные условия по дебетовой карте МКБ, программе лояльности BP CLUB и программе лояльности НСПК Мир:

Годовое обслуживание – 0 руб.

Доход на остаток – 4% годовых при балансе от 30 000 до 300 000 руб.

Комиссия за снятие наличных в любых банкоматах на территории РФ – 0 руб.

Начисление на все покупки вне сети АЗК – 1% баллами

Начисление баллов BP CLUB за заправку до 5%

Начисление баллов BP CLUB за покупку в магазине и кафе BP – до 8%

Покупки у партнеров до 20% баллами

Программа лояльности НСПК Мир – акции, указанные на сайте www.privetmir.ru

Благодаря приложению участники программы смогут не только получать баллы BP CLUB за оплату топлива, но и заправляться, не выходя из автомобиля, и даже оплачивать заправку дистанционно для родных и близких людей, находящихся на любых МАЗК BP.

Финансовые Супермаркеты на МАЗК BP – это возможность не потерять ни минуты и при этом сэкономить на топливе.

ООО "Банк Сберегательно–кредитного сервиса" (Банк СКС) входит в группу Московского кредитного банка (МКБ).