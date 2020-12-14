Пугающие графики водоснабжения оказались условными

С понедельника, 14 декабря, вода в дома Ялты будет подаваться по графику. Но, как пояснили местные власти, указанные временные пределы – это минимальный срок. Во многих районах ограничений удастся избежать практически полностью.

Сейчас жителям Ялты гарантировано водоснабжение дважды в день: утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 18:00 до 21:00. Однако, по словам врио главы городской администрации Янины Павленко, это "условный" график, поскольку ситуация с наполнением местных водохранилищ стабилизируется.

"Из-за дождей мы получили хорошие притоки из наших альтернативных источников водоснабжения",

– сообщила Павленко в ходе совещания по водоснабжению 14 декабря. В частности, более 20 тысяч кубометров воды дополнительно дали водопады.

Кроме того, с 13 декабря началась подача воды в западные районы Ялты из озера Могаби. Этот источник даст дополнительно 850 тысяч кубов, приводит "Крым 24" слова главы администрации.

Со своей стороны глава полуострова Сергей Аксенов добавил, что 13 декабря заработал "Массандровский водопад", поэтому в дома поблизости пока есть возможность подавать воду круглосуточно, передает "Медиа Ялта".

Кроме того, Аксенов потребовал вернуть горячее водоснабжение в Евпатории к 31 декабря. Горячая вода там была отключена с 26 ноября в целях экономии, сообщает РИА "Новости". Что касается Симферополя, то там увеличился объем воды, подаваемой из подземных источников, сообщили на совещании.

Ранее туроператоры предупредили, что проблема с водоснабжением Крыма в новогодние каникулы может сорвать будущий летний курортный сезон.