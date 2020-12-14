Эксперт предупредил об опасности самопального алкоголя

Вещество этилгексилфосфат, которое обнаружили немецкие эксперты в организме Алексея Навального, могло содержаться в самогоне, который выпил блогер. Об этом заявил разработчик боевого токсина "Новичок" Леонид Ринк.

Он пояснил, что этилгексилфосфат – это вещество, которое используется при изготовлении пластика для придания ему термических свойств. При взаимодействии со спиртом оно экстрагируется. Поэтому, если хранить крепкий алкоголь в пластиковых бутылках, как это делают сельские самогонщики, токсичное вещество может попадать в организм потребителей этого продукта, пояснил Ринк в комментарии РИА "Новости".

Ранее западные СМИ сообщили, что Навальный мог быть отравлен дважды, пока его не доставили в Германию. Комментируя это, бизнесмен Евгений Пригожин, ранее выкупивший долг Навального и ФБК перед "Московский школьником", рассказал, что попыток отравления блогера могло быть еще больше.

О том, что Навальный много пил во время командировки в Томск, сначала говорили в его окружении. Это подтвердили и данные следствия.