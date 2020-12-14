Цитрусовые богаты витаминами, эфирными маслами, минералами, флавоноидами и другими необходимыми для здоровья веществами

Хотя в последние годы мандарины лежат на прилавках почти круглый год, в декабре они пользуются наибольшим спросом. Это и понятно: приближается Новый год, который трудно представить без запаха "праздничных" и полезных фруктов. Советы о том, как их правильно выбрать, дали в Роспотребнадзоре.

Каждую такую "кладовую здоровья", сначала надо внимательно рассмотреть с разных сторон. Окраска у свежего цитруса равномерная, ярко-оранжевая, отметили в главном санитарном ведомстве страны. Более светлый цвет указывает на меньшее содержание сладости и большее – кислоты.

Никаких вмятин и пятнышек на кожуре качественного плода не бывает. Сам он хорош, если ароматный и упругий, то есть не слишком мягкий и не чересчур твердый, пояснили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, мандарин должен быть сухим. Если фрукт соответствует всем этим требованиям, его можно покупать без опаски.

Однако, приобретя спелые цитрусы заранее, нужно уметь их сохранить. Для этого надо смазать кожуру каждого растительным маслом и положить в холодное место, где температура не выше и не ниже +6°C, причем ни в коем случае не в целлофановом пакете – чтобы они не засохли, передает телеканал "360".

Кожуру заграничных мандаринов необходимо сразу после снятия с плодов выбросить и помыть руки. Причина проста – до того как отправлять цитрусовые, за границей их обрабатывают сернистыми соединениями, отмечает РИА ФАН.

До этого о выборе вкусных мандаринов рассказали специалисты Госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. По их словам запах не является гарантией отличного качества этих цитрусовых.



