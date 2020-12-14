Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Социальные сети – это то место, где всегда можно отвлечься от злободневных проблем. Пользователи Интернета часто стараются искать что-то смешное и позитивное даже в самых, казалось бы, негативных новостях. Так, сейчас по Сети распространяется видео, на котором Дональд Трамп танцует рядом с Джо Байденом, который играет на бонго и напевает финскую польку.
В "Твиттере" опубликовали короткий ролик, смонтированный с помощью специальной программы, который американцы не могут перестать смотреть.
AWESOME!— Rowicz (@Rowvitch2012) December 12, 2020
Here’s some more dancing also
Let’s face it there’s no way to ever get enough of the idiotic TrumpDancing
And with Biden playing bongo drums...EVEN BETTER! #FBR #CryBabyTrump pic.twitter.com/YmCbHRzI82
"Вот еще несколько танцев! Давайте посмотрим правде в глаза, насытиться этим идиотским танцем Трампа просто невозможно. А с Байденом, играющим на барабанах бонго... Это еще лучше!" – шутят пользователи социальной сети.
На ролике Трамп зажигательно двигается под аккомпанемент барабанщика Байдена. И кажется, что будто бы и нет никаких разногласий и споров между демократом и республиканцем.
Но на деле в США все еще пытаются разобраться с результатами выборов. Так, стало известно, что Верховный суд США отказал Техасу по поддержанному Трампом иску о выборах.
Президент РФ удивился, куда смотрит правительство