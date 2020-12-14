"Идиотский танец": видео с пляшущим под барабаны Байдена Трампом стало вирусным

"Идиотский танец": видео с пляшущим под барабаны Байдена Трампом стало вирусным
Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
На ролике демократ напевает финскую польку

Социальные сети – это то место, где всегда можно отвлечься от злободневных проблем. Пользователи Интернета часто стараются искать что-то смешное и позитивное даже в самых, казалось бы, негативных новостях. Так, сейчас по Сети распространяется видео, на котором Дональд Трамп танцует рядом с Джо Байденом, который играет на бонго и напевает финскую польку. 

В "Твиттере" опубликовали короткий ролик, смонтированный с помощью специальной программы, который американцы не могут перестать смотреть. 

"Вот еще несколько танцев! Давайте посмотрим правде в глаза, насытиться этим идиотским танцем Трампа просто невозможно. А с Байденом, играющим на барабанах бонго... Это еще лучше!" – шутят пользователи социальной сети. 

На ролике Трамп зажигательно двигается под аккомпанемент барабанщика Байдена. И кажется, что будто бы и нет никаких разногласий и споров между демократом и республиканцем. 

Но на деле в США все еще пытаются разобраться с результатами выборов. Так, стало известно, что Верховный суд США отказал Техасу по поддержанному Трампом иску о выборах. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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