Социальные сети – это то место, где всегда можно отвлечься от злободневных проблем. Пользователи Интернета часто стараются искать что-то смешное и позитивное даже в самых, казалось бы, негативных новостях. Так, сейчас по Сети распространяется видео, на котором Дональд Трамп танцует рядом с Джо Байденом, который играет на бонго и напевает финскую польку.

В "Твиттере" опубликовали короткий ролик, смонтированный с помощью специальной программы, который американцы не могут перестать смотреть.

AWESOME!

Here’s some more dancing also



Let’s face it there’s no way to ever get enough of the idiotic TrumpDancing

And with Biden playing bongo drums...EVEN BETTER!