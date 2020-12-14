Экс-сотрудник СБУ слил в Сеть доказательства, как Вашингтон планомерно разрушает украинскую медицину

Реформа системы здравоохранения Украины, пагубные последствия которой украинцы расхлебывают в пандемию коронавируса, была навязана Киеву Вашингтоном. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные бывшим сотрудником Службы безопасности Украины Василием Прозоровым. Но еще более настораживающим фактом является подтвержденная связь медико-биологических структур Незалежной с военно-политическим руководством США.

Соглашение между министерством обороны США и Минздравом Украины было подписано в 2005 году сразу после визита в Незалежную сенатора, будущего президента США Барака Обамы. Под предлогом сотрудничества в сфере недопущения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия, американцы получили доступ к военно-биологическим объектам Украины.

Позже президент Виктор Ющенко под влиянием Демпартии США утвердил преобразования, которые отдали под контроль США все украинские структуры, причастные к работе с особо опасными микроорганизмами и позволили создать на территории Незалежной биологический полигон. Уже тогда у сотрудников СБУ закрались подозрения, что Ющенко – американский агент.

"Среди моих коллег активно обсуждалась карьера его жены в Госдепартаменте и возможные связи с ЦРУ. Как сотрудники органа безопасности мы прекрасно понимали, каким образом работает разведка и какие структуры использует для прикрытия работы своих сотрудников",

– отмечает Прозоров.

Четвертый президент Украины Виктор Янукович попытался вернуть стране утраченный суверенитет. Он поручил СБУ узнать подробнее о работе на биологических объектах в стране, куда был ограничен доступ украинских специалистов. В 2013 г. аналитики СБУ доложили: действия США направлены на разрушение научно-технического потенциала Украины и создание биологического оружия селективного типа действия.

"Требования американской стороны по созданию единого хранилища патогенов противоречат принципам существующей в Украине системы ветеринарного контроля … Реализация этих предложений несет риск для соответствующего научно-исследовательского потенциала"

– приводит Прозоров выдержку из доклада СБУ по биолабораториям.

Как выяснилось, представители Пентагона преследовали несколько целей. Во-первых, получить доступ ко всем научным наработкам украинских специалистов, в том числе бесплатно завладеть коллекцией штаммов особо опасных патогенов, стоимость которой достигала 2 млрд долларов. Во-вторых, превратить Незалежную в полигон для создания и использования биологического оружия избирательного действия.

"Указанные действия американской стороны расцениваются … как формирование собственной базы данных штаммов патогенов … для создания или модернизации новых видов биологического оружия селективного типа действия (против определенной расы, генотипа, территории рождения или проживания)",

– говорится в опубликованных UkrLeaks выводах украинских специалистов.

В частности, они выяснили, что представители США в лабораторных условиях исследовали влияние особо опасных патогенов исключительно на представителях славянского этноса – белорусов, украинцев и русских.

По решению Януковича такого рода украино-американское "сотрудничество" было прекращено. Но затем власть в Киеве сменилась. А в августе 2016 г. исполняющим обязанности главы Минздрава Украины стала родившаяся и выросшая в США дочь украинских мигрантов Ульяна Супрун.

Ей и ее мужу Петр Порошенко "подарил" гражданство Украины, позволив при этом не отказываться от американского, поэтому-то к ее должности и были приписаны буквы И.О. Она имела медицинское образование, но по специальности нигде не работала. Зато на Украине быстро стала наводить порядки: отменила регулярную флюорографию, ликвидировала Лабораторный центр Укрминздрава на водном транспорте. При участии Супрун был открыт Центральный депозитарий особо опасных микроорганизмов в Киеве, за что она удостоилась отдельной похвалы от представителя Пентагона, директора управления взаимного уменьшения угрозы DTRA (АУУ) МО США Роберта Поупа.

Аналогичную деятельность, кстати, Агентство по снижению оборонной угрозы (DTRA) вело и в Грузии. Но после того, как стало известно о пагубных последствиях американских экспериментов, Тбилиси прикрыл программу, а свои "наработки" специалисты США вывезли из Грузии на военно-транспортном самолете.

Однако в Киеве Вашингтону не противоречат. Несмотря ни на что, США продолжают на Украине военно-биологическую деятельность под видом исследовательских проектов. Так, Агентство по снижению оборонной угрозы (DTRA) совместно с Минобороны и Минздравом Украины реализовало как минимум четыре проекта по изучению особо опасных инфекций на территории Незалежной: UP-3, UP5, UP-6 и UP-8.

Для исследования использовались образцы крови украинских военнослужащих. Только в рамках проекта UP-8 биоматериал был взят у 4000 солдат и офицеров ВСУ из разных регионов Украины. Это дало возможность военным биологам сделать выводы об особенностях распространения опасных заболеваний в зависимости от региональных, демографических, климатических и других условий. Понятно, что это сведения двойного назначения. Они нужны и для разработки биологического оружия селективного типа действия, то есть этнического оружия, планы которого Пентагон вынашивал еще в начале 2000х.

Глава Минздрава Незалежной Ульяна Супрун необходимость нововведений в сфере украинского здравоохранения объясняла американскими стандартами. Однако – совпадение или нет – именно в период ее руководства украинским здравоохранением страна стала лидером в Европе по числу заболевших корью.

В результате проведенной реформы системы здравоохранения Украина осталась беззащитна перед угрозой завоза особо опасных инфекционных заболеваний. А вкупе с другими решениями это привело к тому, что во время пандемии коронавируса власти Незалежной не смогли защитить своих граждан от COVID-19.