Лукашенко напоил бабушку и попал на видео

Лукашенко напоил бабушку и попал на видео
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Пациентка не узнала президента

Глава Белоруссии посетил одну из больниц Минска. Александр Лукашенко зашел в красную зону и проверил, как проходит лечение инфицированных. В Сети появилось видео, на котором президент лично напоил болеющую пенсионерку водой. 

Запись появилась в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье". Изначально женщина не узнала, что перед ней президент Республики, однако после Александр Лукашенко снял маску. Женщина была очень удивлена и сразу же начала осыпать главу государства благодарностями. 

Также Александр Григорьевич предложил женщине позвонить ему, когда она выздоровеет и выпишется из больницы. При этом номер телефона президент не оставил, подчеркнув, что она сама его найдет, если захочет. При этом глава РБ пообещал приходить в больницу чаще, чтобы пациенты быстрее выздоравливали. 

В конце видео Лукашенко трогательно попрощался с женщиной, сказав, что будет ждать ее звонка. 

Ранее оппозиционер Франак Вячорка заявил, что в 2022 году Лукашенко уйдет в отставку, добавив даже после ухода президента жизнь белорусов лучше не станет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Бабуля точно теперь на поправку пойдет, ей просто не дадут... Дай Бог ей здоровья. Лукашенко если переболел как он говорил, то второй раз заразится крайне маловероятно, это единичные случаи у людей с нарушениями иммунитета как говорят инфекционисты. Всем здоровья.
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