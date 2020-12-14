Пациентка не узнала президента

Глава Белоруссии посетил одну из больниц Минска. Александр Лукашенко зашел в красную зону и проверил, как проходит лечение инфицированных. В Сети появилось видео, на котором президент лично напоил болеющую пенсионерку водой.

Запись появилась в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье". Изначально женщина не узнала, что перед ней президент Республики, однако после Александр Лукашенко снял маску. Женщина была очень удивлена и сразу же начала осыпать главу государства благодарностями.

Также Александр Григорьевич предложил женщине позвонить ему, когда она выздоровеет и выпишется из больницы. При этом номер телефона президент не оставил, подчеркнув, что она сама его найдет, если захочет. При этом глава РБ пообещал приходить в больницу чаще, чтобы пациенты быстрее выздоравливали.

В конце видео Лукашенко трогательно попрощался с женщиной, сказав, что будет ждать ее звонка.

Ранее оппозиционер Франак Вячорка заявил, что в 2022 году Лукашенко уйдет в отставку, добавив даже после ухода президента жизнь белорусов лучше не станет.