Власти ответили, пойдет ли Россия по пути Европы

Некоторые европейские страны вводят жесткий карантин на Новый год. Россиян волнует, будут ли такие же меры приняты в нашей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на животрепещущий вопрос.

Как пишет РИА "Новости", Кремль не думает о том, чтобы ввести карантин на новогодние праздники, как это делают на Западе.

При этом Россия уже вышла на плато по коронавирусу. Однако справиться с эпидемией можно будет, если 70% людей будут иметь контакт с COVID-19.