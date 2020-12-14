Кремль высказался о жестком карантине на Новый год

Власти ответили, пойдет ли Россия по пути Европы

Некоторые европейские страны вводят жесткий карантин на Новый год. Россиян волнует, будут ли такие же меры приняты в нашей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на животрепещущий вопрос. 

Как пишет РИА "Новости", Кремль не думает о том, чтобы ввести карантин на новогодние праздники, как это делают на Западе. 

При этом Россия уже вышла на плато по коронавирусу. Однако справиться с эпидемией можно будет, если 70% людей будут иметь контакт с COVID-19. 

Полина ИВАНОВА

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