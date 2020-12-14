Операция ФСБ: Insider назвал имена покушавшихся на Навального оперативников

Операция ФСБ: Insider назвал имена покушавшихся на Навального оперативников
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Попыток ликвидировать блогера было несколько, но все - до Томска

Сотрудники ФСБ следили за Алексеем Навальным с января 2017 г., когда он впервые заявил о своих планах баллотироваться на пост президента России. С тех пор они совершили на блогера и его семью несколько покушений. Информацию об этом опубликовало издание The Insider.

Сообщается, что Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel провели совместное расследование по делу об отравлении Навального и пришли к выводу, что за российским оппозиционером два с лишним года охотилось целое спецподразделение Института криминалистики ФСБ. Они ездили за ним по пятам по России, жили рядом и периодически устраивали покушения на его жизнь

"Навальный рассказал, что во время одного из перелетов в 2017 году (какого точно, он уже не помнит) он почувствовал симптомы, очень похожие, хотя и менее серьезные, на то, что было во время рокового перелета из Томска",

- передает Insider. Вспомнил также оппозиционер, как ему однажды стало плохо в СИЗО, куда его посадили после одной из акций. А еще один раз его жена Юлия почувствовала себя дурно – еле дошла с пляжа в номер. И хотя уже на другой день супруга блогера была в порядке, сейчас они уверены – это было покушение.

"То, что Юлия Навальная выжила и даже не потеряла сознание, еще не означает, что отравление было слабым. Согласно оценкам экспертов, отравляющие вещества типа "Новичка" могут не вызывать особых симптомов",

- пишут расследователи. По их данным, очередная попытка отравления – 20 августа в Томске – оказалась успешной. Издание публикует имена, звания и фотографии мужчин, которые, по его данным, являются членами операционной группы ФСБ, задачей которых было ликвидировать Навального.

При этом сведения о покушении на Навального в больнице Омска, о котором написал накануне The Times, Insider опровергает. 

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Самолет экстренно посалили в Омске, блогера откачали в реанимации, а затем по настоянию жены его перевезли в Германию. Там местные эксперты заявили, что обнаружили в организме Навального следы отравляющего токсина "Новичок". Москву обвинили в применении химоружия и ввели санкции. При этом никаких доказательств не привели, на официальные запросы обещали ответить в течение двух лет. 

Николай ВИКТОРОВ

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Нального травили с пеленок, а перед каждой попыткой отравления роняли головой вниз. Зуб даю...
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