Граждане Незалежной сравнили лидера нации с Наполеоном и Брежневым

В Киеве ко Дню сухопутных сил Украины, который отмечается 12 декабря, открыли памятный знак в честь военнослужащих, участвующих в гражданской войне в Донбассе. Стелла состоит из фигур представителей разных родов войск – пехотинца, танкиста и летчика. Соответствующую фотографию в своем "Фейсбук" опубликовала пресс-служба Сухопутных сил ВСУ.

Однако бдительные пользователи интернета разнесли памятник в пух и прах, обнаружив сходство воинов с реальными людьми. Как пишет украинское издание "Страна", граждане полагают, что танкист списан с лица президента Незалежной Владимира Зеленского, пехотинец – с командующего объединенными силами Сергея Наева, а летчик – с командующего сухопутными войсками Александра Сирского.

Между тем, в сообщении военной пресс-службы отмечалось, что памятный знак посвящен "личному составу, который посвятил себя службе в сухопутных войсках и сейчас выполняет задания в районе операции объединенных сил, а также памяти тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины". Памятник установили по инициативе генерал-полковника Александра Сирского.

Пользователи в комментариях в выражениях не стеснялись, указывая на то, что Зеленскому в "роли" танкиста нужно не шлем на голову надеть, а треуголку Наполеона, а другие напоминали о временах брежневщины (пунктуация и орфография сохранены оригиналов):

"Вы зачем Зеленую бубочку похоронили?", "Скоро буде "я в танкє гарєл!"", "логотип квартала95 пропустили , лютый стыд", "По центру нарисовали шута и четырежды уклониста. Харкнули на память погибших. Позор", "А Коломойский в вертолете летит? Еще маму Римму, как боевую медсестру дорисуйте".

Не удержались от шуток и замечаний и российские комментаторы на сайте RT. Там обратили внимание и на другие детали монумента в стране-декоммунизаторе:

"А что делает на бандеровском "памятнике" техника СССР изображена??? А шо так можно? :)", "у них лютая ненависть к СССР успешно сочетается с приписыванием себе всех достижений СССР", "почему на памятнике ни слова про невиданные украинские победы?", "На памятнике Российский вертолет, Танк и БТР.. Очередной позор украины", "почему не в кастрюлях??? идеялы майдана забыты!!!!".

Напомним, на днях в украинских соцсетях активно обсуждался учебник "Защита Отечества" для 10 класса. В нем такие же бдительные граждане соборной нашли очередную зраду – фотографию военных в российском обмундировании, но с подписью "Современная экипировка солдата ВСУ". Один из пользователей указал, что это новейшая разработка ВПК РФ "экипировка "Ратник", которой в украинской армии даже и близко нет. В Министерстве образования Незалежной обещали разобраться в ситуации.

"Когда просто хотели взять фотографию покрасивее, но попали в котел", – резюмирует телеграм-канал "Запрещенная Украина".

