К чему снится сон: разбираемся в толкованиях

К чему снится сон: разбираемся в толкованиях
Фото: Jan Haas/picture alliance/www.globallookpress.com
Пригрезившийся отдых может рассказать о том, что ждет в будущем

Во время сна могут приходить самые разнообразные образы. Бывает и такое, что, будучи уже в состоянии отдыха, вы видите себя спящим. Давайте разберемся, что сулит данный сон.

Велесов сонник

Если во сне вы спите, это означает, что вас ждут некоторые трудности в делах. Кроме того, пригрезившийся отдых может предупреждать о каких-то болезнях. Спать стоя – к расстройствам и неудачам, спать на траве – к положительным эмоциям.

Сонник Миллера

Если вы спите на постели, застеленной чистым бельем, это говорит о полной гармонии с родными и близкими. Намного хуже увидеть себя засыпающим в неудобном месте – вас подстерегает болезнь. Спать рядом с ребенком – к взаимной любви с перспективой на будущее. Если вы спите рядом с тем человеком, кто вам неприятен, это может указывать на скорое разочарование в любимом человеке.

Сонник Майя

Сон во сне означает, что в ближайшее время вы встретите того, кто вас искренне полюбит. Кто-то мешает вам спать – к бессоннице или пугающим видениям.

Американский сонник

Сон не только в реальности, но и в грезах может говорить о том, что вы боитесь перемен. Также это может означать начало периода застоя.

Ранее "Утро.ру" объяснило, к чему снится змея. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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