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Во время сна могут приходить самые разнообразные образы. Бывает и такое, что, будучи уже в состоянии отдыха, вы видите себя спящим. Давайте разберемся, что сулит данный сон.
Велесов сонник
Если во сне вы спите, это означает, что вас ждут некоторые трудности в делах. Кроме того, пригрезившийся отдых может предупреждать о каких-то болезнях. Спать стоя – к расстройствам и неудачам, спать на траве – к положительным эмоциям.
Сонник Миллера
Если вы спите на постели, застеленной чистым бельем, это говорит о полной гармонии с родными и близкими. Намного хуже увидеть себя засыпающим в неудобном месте – вас подстерегает болезнь. Спать рядом с ребенком – к взаимной любви с перспективой на будущее. Если вы спите рядом с тем человеком, кто вам неприятен, это может указывать на скорое разочарование в любимом человеке.
Сонник Майя
Сон во сне означает, что в ближайшее время вы встретите того, кто вас искренне полюбит. Кто-то мешает вам спать – к бессоннице или пугающим видениям.
Американский сонник
Сон не только в реальности, но и в грезах может говорить о том, что вы боитесь перемен. Также это может означать начало периода застоя.
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