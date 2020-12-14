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Правительство решило бороться с ростом цен, поэтому стоимость некоторых товаров с Нового года будет заморожена. Однако помимо подорожания появилась и другая опасность: подешевев, продукты могут и вовсе пропасть из магазинов. Чем рискует обернуться соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла, объяснили эксперты.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов поведал, что подобная ситуация уже происходила несколько лет назад. Попавшие под заморозку группы и марки товаров быстро исчезли с полок, а аналогичные стали стоить гораздо дороже. Когда же сроки подошли концу, продукты снова появились, но и цены на них тоже выросли.
"Ни к чему хорошему это не привело",
– подвел итог специалист. С его мнением согласился директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Анатолий Тихонов. По его словам, это решение неправильное, хоть и вынужденное. Если не принять другие, более системные меры, то в будущем ситуация с ценами станет еще хуже. Так, в качестве примера эксперт предложил создавать госрезервы в случае перепроизводства, передает "Комсомольская правда".
Меры по контролю стоимости продуктов решили принять после поручения Владимира Путина, возмущенного скачком цен, напоминает РИА ФАН.
Тогда Михаил Мишустин объявил о заморозке стоимости сахара и растительного масла до марта 2021 года.
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