Исчезнут из магазинов: россиянам чем грозит заморозка цен на продукты

Исчезнут из магазинов: россиянам чем грозит заморозка цен на продукты
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Аналогичные товары будут стоить значительно дороже

Правительство решило бороться с ростом цен, поэтому стоимость некоторых товаров с Нового года будет заморожена. Однако помимо подорожания появилась и другая опасность: подешевев, продукты могут и вовсе пропасть из магазинов. Чем рискует обернуться соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла, объяснили эксперты.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов поведал, что подобная ситуация уже происходила несколько лет назад. Попавшие под заморозку группы и марки товаров быстро исчезли с полок, а аналогичные стали стоить гораздо дороже. Когда же сроки подошли концу, продукты снова появились, но и цены на них тоже выросли.

"Ни к чему хорошему это не привело",

– подвел итог специалист. С его мнением согласился директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Анатолий Тихонов. По его словам, это решение неправильное, хоть и вынужденное. Если не принять другие, более системные меры, то в будущем ситуация с ценами станет еще хуже. Так, в качестве примера эксперт предложил создавать госрезервы в случае перепроизводства, передает "Комсомольская правда".

Меры по контролю стоимости продуктов решили принять после поручения Владимира Путина, возмущенного скачком цен, напоминает РИА ФАН.

Тогда Михаил Мишустин объявил о заморозке стоимости сахара и растительного масла до марта 2021 года.

Фоторепортаж
Успеть до Нового года: какие продукты подорожают к праздникам
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Arco Images / Larssen, Gitta/www.globallookpress.com Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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Поживем, увидим как будет, 80-90 пережили и здесь не умрем. Лишь бы вожди не тупили.
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